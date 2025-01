Italia-Slovacchia: Mattarella riceve Presidente Pellegrini, ‘vogliamo accrescere collaborazione’

agenzia

Roma, 14 gen. “La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica, ed è per me un grande piacere dare il benvenuto a lei e alla delegazione che l’accompagna, per sottolineare l’amicizia che lega Slovacchia e Italia e la volontà comune di accrescere la nostra collaborazione in ogni settore e in ogni versante: economico, politico, culturale, in maniera da accrescere le relazioni collaborative tra i nostri Paesi. E le iniziative che accompagnano la sua visita sono in questa direzione. Ne siamo lietissimi, perchè è un comune intendimento quello di accrescere la nostra collaborazione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale l’omologo della Repubblica Slovacca, Peter Pellegrini.

