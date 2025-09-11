Italia-Slovenia: Mattarella a Collegio nobili, ‘qui si irrobustisce Europa e stop preconcetti’**

agenzia

Capodistria, 11 set. La scuola “è un luogo dalle stesse caratteristiche e aspirazioni in ogni parte del mondo, una strada su cui camminare insieme, giovani e adulti. Incontro con la conoscenza, con i valori propri al momento educativo: accoglienza, dialogo, comunità responsabilità, fiducia, rispetto, inclusione. Tutto questo accomuna la vostra comunità educativa a tuti gli altri studenti: sloveni, italiani, europei, con il valore aggiunto della continuità dell’insegnamento in italiano in una zona di insediamento storico della comunità di lingua italiana, parte del fondamento sul quale, voi, ragazzi e ragazze, potrete non solo costruire i vostri percorsi professionali e di vita, le vostre nuove esperienze professionali, ma essere elemento protagonista del legame che unisce le culture di Slovenia e Italia”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugurando a Capodistria, insieme all’omologa slovena, Natasa Pirc Musar, il Palazzo del Collegio dei nobili ristrutturato, che ospita la scuola elementare italiana ‘Pier Paolo Vergerio il vecchio’ e il ginnasio Gian Rinaldo Carli.

“In luoghi come questo -ha proseguito il Capo dello Stato- si irrobustisce l’Europa e si abbattono i preconcetti, per essere persone consapevoli e aperte al mondo. Quello della scuola sarà nelle vostre vite un capitolo fondamentale, proseguirà, restituendo alla società il valore delle esperienze e delle amicizie che vivrete, rappresenta una pagina importante, perchè al vostro impegno corrisponde quello della cooperazione dei nostri Governi, delle nostre due Repubbliche, arricchite dalla presenza della cultura delle rispettive minoranze linguistiche”.