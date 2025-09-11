Italia-Slovenia: Mattarella, ‘Capodistria simbolo di convivenza e confronto’

agenzia

Capodistria, 11 set. Koper-Capodistria “esprime la profondità, l’evoluzione dei rapporti tra i popoli di Slovenia e Italia. Questa città non è significativa soltanto nel contesto dei rapporti bilaterali, rappresenta anche un anello insostituibile dei rapporti e della civiltà mediterranea, unito al dinamismo dell’Europa contemporanea, il valore dell’incontro tra culture, radice di quella umanità del Mediterraneo e dell’Adriatico che rappresenta un crogiuolo inimitabile e affascinante di popoli. Una identità nel continuo arricchimento di chi non teme convivenza e confronto tra culture e lingue diverse”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo con l’omologa slovena, Natasa Pirc Musar, alla seduta solenne del Consiglio comunale di Capodistria.

“Capodistria -ha proseguito il Capo dello Stato- nome evocativo di un ruolo assunto nel corso dei secoli come città costiera e commerciale, simbolo di incontro e cantiere permanente delle diverse tradizioni. La sua posizione geografica l’ha vista naturalmente punto di riferimento per la navigazione e per gli scambi tra l’Europa centrale e quella meridionale. La città nel corso dei secoli è stata abitata da una pluralità di etnie, religioni, lingue, laboratorio di un luogo dove la convivenza è stata non solo possibile ma risorsa fondamentale per il suo sviluppo”.