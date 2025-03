Italia-Slovenia: Mattarella, ‘con Pahor un cammino per futuro pace nostro Continente’**

agenzia

Gorizia, 15 mar. “Sono lietissimo di condividere questo premio con Borut Pahor con cui, soprattutto,ho avuto il privilegio di condividere un tratto di cammino nell’impegno a favore dell’amicizia tra i nostri due Paesi. Esperienza che abbiamo vissuto non soltanto come dovere civico e istituzionale verso i nostri rispettivi popoli, ma come responsabilità doverosa per la realizzazione di un futuro di pace per il nostro continente.; e con cui, soprattutto, ho avuto il privilegio di condividere un tratto di cammino nell’impegno a favore dell’amicizia tra i nostri due Paesi. Esperienza che abbiamo vissuto non soltanto come dovere civico e istituzionale verso i nostri rispettivi popoli, ma come responsabilità doverosa per la realizzazione di un futuro di pace per il nostro continente”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del conferimento del Premio ‘Santi Ilario e Taziano-Città di Gorizia’, unitamente al presidente emerito della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor.

