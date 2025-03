Italia-Slovenia: Mattarella, ‘Gorizia straordinaria trasformazione da luogo divisione a incontro’

agenzia

Gorizia, 15 mar. “Al presidente Pahor e a me è toccato in sorte felice di assistere in prima persona a un evento straordinario: la progressiva trasformazione di un confine, concepito come traccia divisoria nel cuore di una città e di una popolazione, in luogo di incontro e di condivisione. Questa cerimonia mi sembra possa iscriversi in questo mutamento”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del conferimento del Premio ‘Santi Ilario e Taziano-Città di Gorizia’, unitamente al presidente emerito della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor.

“Una libertà rinnovata e ritrovata, di movimento, di fraternità, il cui merito -ha aggiunto il Capo dello Stato- non è di singole persone né delle istituzioni -il cui contributo è, naturalmente, prezioso- bensì è frutto delle nostre società civili, che hanno saputo con pazienza ricostruire quei legami di amicizia, di solidarietà e di fiducia reciproca che i funesti eventi del Secondo conflitto mondiale, e degli anni precedenti, avevano reciso in quest’angolo di territorio che aveva visto italiani, slavi, tedeschi, vivere in pace”.