Italia-Slovenia: Mattarella, ‘sistema tutela minoranze esempio di maturità e per Ue’

agenzia

Lubiana, 10 set. L’incontro di domani a Capodistria con la comunità italiana “mi consentirà di valorizzare quell’impianto di tutele che la Slovenia, così come fa l’Italia nel suo territorio, hanno saputo costruire a favore delle rispettive minoranze. Un sistema che costituisce espressione della maturità democratica dei nostri due Paesi ed è anche un esempio nella vita dell’Unione europea e della comunità internazionale. Un tema che Pirc Musar ed io abbiamo a cuore, perchè sia sempre destinatario di attenzione da parte delle Istituzioni di entrambi i Paesi”. Lo ha affermato a Lubiana il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella conferenza stampa al termine dell’incontro con l’omologa slovena Natasa Pirc Musar.