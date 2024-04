Italia-Slovenia: Pahor, ‘Mattarella mi ha dimostrato che anche in politica esiste amicizia’**

agenzia

Trieste, 12 apr. “Presidente, caro amico Sergio Mattarella, si dice che in politica non c’è spazio per l’amicizia: non è vero, tu sei un grande statista e un mio grande amico. Ho avuto fiducia in te nei momenti difficili, ci siamo aiutati a vicenda, insieme abbiamo vinto. Grazie a te ho cominciato a credere che persino in politica c’è posto per la vera amicizia. Mi auguro che nel nostro mondo l’amicizia riesca a prevalere sul risentimento e l’odio”. Lo ha affermato il Presidente emerito della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, in occasione del conferimento della laurea honoris causa da parte dell’Università di Trieste.