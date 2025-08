Italia-Turchia, Meloni oggi da Erdogan a Istanbul

agenzia

Roma, 1 ago. Tappa a Istanbul per Giorgia Meloni oggi, venerdì 1 agosto, per incontrare il ‘sultano’ Recep Tayyip Erdoğan. I due leader si erano già incontrati a fine aprile a Villa Pamphili, in occasione del quarto vertice intergovernativo italo-turco, durante il quale sono stati firmati diversi accordi bilaterali e Memorandum d’intesa.

La Turchia, spiegano fonti governative, rappresenta per l’Italia un partner “fondamentale” in una fase geopolitica tanto delicata quanto incerta. Le ragioni sono molteplici: innanzitutto il ruolo di Ankara nel contenimento della rotta migratoria; quindi, il suo peso economico, testimoniato dall’accordo per la produzione di droni siglato recentemente tra Roma e Ankara; infine, il contributo turco alla stabilità della Siria e più in generale alla sicurezza dell’intero Mediterraneo, considerata una “priorità” per il governo Meloni.

Un ruolo, quello della Turchia, ritenuto strategico anche nel contesto del conflitto tra Israele e Gaza. Proprio su questo fronte, mercoledì Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, nel corso del quale ha definito la situazione nella Striscia “insostenibile e ingiustificabile”.

Ieri la presidente del Consiglio ha intanto incontratoil presidente tunisino Kais Saied a Tunisi per un bilaterale incentrato sul Piano Mattei per l’Africa e sul rafforzamento della cooperazione bilaterale.

Nel corso del colloquio, si legge in una nota di Palazzo Chigi, “particolare attenzione” è stata dedicata ai settori idrico e agricolo, con un focus sul progetto Tanit, che punta a riutilizzare acque reflue per il recupero di terreni agricoli, e sulla prossima nascita di un centro di formazione agricola a vocazione regionale. Non poteva mancare il tema migratorio, su cui la cooperazione tra Italia e Tunisia viene definita “eccellente”: è stato confermato l’impegno comune nel contrasto “alle reti criminali di trafficanti di esseri umani e allo stesso tempo promuovere vie legali di migrazione anche nel contesto del Processo di Roma”.

Ampio spazio anche al dossier energetico. Meloni e Saied hanno evidenziato come Italia e Tunisia rappresentino “snodi strategici” tra il potenziale energetico africano e la domanda crescente dell’Europa. In questo quadro la presidente del Consiglio ha ribadito l’impegno italiano per la realizzazione dell’elettrodotto Elmed, un’infrastruttura definita “strategica” per i due Paesi e per il continente europeo. Il progetto coinvolge anche il settore privato italiano, impegnato nella produzione di energie rinnovabili in Tunisia.

La Tunisia è “una scommessa strategica” per l’Italia, che sostiene convintamente il governo di Kais Saied, la cui collaborazione è fondamentale per la riduzione delle partenze dei migranti illegali dal Paese nordafricano, crollate dopo la firma dell’accordo con l’Unione Europea nel luglio del 2023. Ed è “una scommessa strategica”, dicono all’Adnkronos fonti a Tunisi, perché rappresenta anche una piattaforma importante per il Piano Mattei per l’Africa. Specularmente, il governo di Giorgia Meloni è un punto di riferimento importante per la Tunisia, stretta tra i dazi del 25% imposti dagli Stati Uniti, gli interessi ‘ingombranti’ di Russia e Cina e la posizione dell’Ue, che non può fare a meno di bilanciare i suoi interessi alla stabilità del Paese con critiche e richiami, per quanto blandi, alla deriva autoritaria della Tunisia. Senza contare che Saied ha comunque bisogno di un sostegno politico forte “per restare in sella nel momento in cui ha poche possibilità di diversificare la sua politica estera”, anche per contenere le accuse della pur debole opposizione, che gli contesta una presenza ancora molto importante in diverse zone del Paese di migranti irregolari in arrivo in particolare dal Sahel. Perché se le partenze verso l’Italia sono calate in modo drastico, gli arrivi continuano in Tunisia, che ha bisogno di più fondi per i rimpatri assistiti.