Italia-Ungheria: sit-in +Europa a P.Chigi contro Orban, ‘no a servi Putin in Europa’

Roma, 4 dic. Sit-in dei parlamentari di +Europa davanti a Palazzo Chigi, mentre all’interno della sede del governo la premier Giorgia Meloni sta incontrando il primo ministro ungherese Viktor Orban. ‘No ai servi di Putin in Europa’, ‘no al modello Ungheria’, ‘Orban you are not welcome’, ‘il modello Ungheria che la democrazia si porta via’, recitano alcuni cartelli, mentre una grande bandiera dell’Europa viene mostrata dagli eletti nelle file del partito capitanati dal segretario Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova. (segue)

