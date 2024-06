Italia-Usa: amb Markell, ‘fortunati a avere alleato forte come Roma’

agenzia

Roma, 27 giu. “Ho trascorso del tempo con il presidente del Consiglio Meloni ed il Presidente Biden nello Studio Ovale e recentemente in Puglia ed è chiaro quanto sia forte il rapporto tra i nostri leader e i nostri Paesi. Siamo fortunati ad avere un amico, partner e alleato così forte come l’Italia”. Ad affermarlo è il l’ambasciatore degli Stati Uniti, Jack Markell, nel corso del suo intervento a Villa Taverna in occasione della Festa dell’Indipendenza Usa.

“Siamo grati agli italoamericani che hanno contribuito così tanto alla grandezza degli Stati Uniti. E guardiamo avanti con entusiasmo al mondo migliore che costruiremo insieme”, ha proseguito l’ambasciatore.