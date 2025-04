Italia-Usa: Bonelli, ‘dichiarazione Meloni-Trump atto sottomissione Italia’

agenzia

Roma, 18 apr. “La dichiarazione congiunta firmata da Giorgia Meloni e Donald Trump è un documento vergognoso che sancisce, nero su bianco, la resa totale dell’Italia agli Stati Uniti. Altro che alleanza: siamo davanti a una lista di concessioni unilaterali, fatte da Meloni a Trump. È l’Italia che si piega, senza condizioni, agli interessi del sovranismo americano”. Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Si appalta la nostra sicurezza nazionale agli Stati Uniti, con un riferimento esplicito alla cooperazione tecnologica (leggasi: Starlink) escludendo l’Europa, e si ribadisce il rifiuto di una web tax giusta, lasciando campo libero ai colossi digitali americani che continueranno a fare profitti miliardari senza pagare le tasse in Italia. Ma non basta: il governo si accoda anche alla strategia mediorientale trumpiana, rilanciando accordi con Israele mentre Netanyahu ha raso al suolo a Gaza e calpesta il diritto internazionale”.