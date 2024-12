Italia-Usa: Calenda, ‘a che titolo Stroppa parla di incontro Meloni-Trump? Eviti consigli interessati’

agenzia

Roma, 8 dic. “1) Non si comprende a che titolo un privato cittadino ci relazioni su un incontro istituzionale della nostra PdC. 2) le opposizioni faranno ciò che riterranno opportuno soprattutto per evitare che oligarchi stranieri pieni di boria e conflitti di interesse si infiltrino nella nostra politica. Può risparmiarci raccomandazioni interessate. Grazie”. Lo scrive su X Carlo Calenda, replicando alle parole dell’esperto di cybersicurezza considerato il braccio destro in Italia del numero 1 di Tesla.

