Italia-Usa: colloquio Tajani-Rubio, ‘collaborare su priorità condivise’

agenzia

Washington, 27 gen. “Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato con il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Il Segretario Rubio ha riaffermato l’importanza dell’alleanza Usa-Italia per la sicurezza, la protezione e la prosperità del popolo americano. Il Segretario e Ministro degli Esteri Tajani ha discusso dell’importanza di una reale condivisione degli oneri tra tutti gli alleati della Nato. Hanno anche parlato delle modalità per promuovere la partnership tra Stati Uniti e Italia attraverso una stretta collaborazione su priorità condivise in tutto il mondo”. Lo scrive in una nota il Dipartimento di Stato americano.

