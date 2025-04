Italia-Usa: Conte, ‘Meloni da Trump una Caporetto totale’**

agenzia

Roma, 18 apr. “A leggere la stampa e a vedere le Tv – quelle con l’elmetto in testa o con editori con la tessera di partito in tasca – il viaggio di Meloni a Washington è stato un gran successo. Ma successo per chi? Cosa esattamente riporta Meloni da Washington per famiglie e imprese italiane? Un bel niente”. Lo scrive il leader M5S, Giuseppe Conte, sui social.

“La Presidente del Consiglio ha dimostrato di avere a cuore solo la sua immagine personale. A pagare “dazio” per i complimenti personali di Trump sono gli italiani con bollette che aumentano per il costoso gas americano e con montagne di miliardi per armi e spese militari che verranno ancora sottratti a sanità, scuola e altri investimenti. Per non parlare delle rassicurazioni date alle Big Tech che governano le reti digitali e pretendono una regolamentazione fiscale di favore”.