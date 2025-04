Italia-Usa: D’Attorre, ‘risultati zero, resterà solo qualche foto’

agenzia

Roma, 18 apr. “Del viaggio americano della Meloni resterà qualche foto. Risultati concreti per l’Italia e l’Europa zero, anzi cedimenti alle pretese di Trump su armi, gas e detassazione delle Big Tech. Ora la presidente del Consiglio rimetta la testa sulla realtà vera in cui vivono gli italiani. Mentre il governo litiga con le Regioni, la sanità pubblica è allo stremo e le liste di attesa si allungano. Questo è ciò che interessa ai cittadini, non le foto con Trump”. Lo dichiara Alfredo D’Attorre della segreteria del Partito Democratico.

