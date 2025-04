Italia-Usa: Faraone, ‘Trump-Meloni faccia a faccia tra due sovranisti’

agenzia

Roma, 18 apr. “Giorgia Meloni è la settima leader europea a incontrare Trump, ma in Italia si celebra come l’incontro del secolo. In realtà, è solo il faccia a faccia tra due sovranisti che condividono una visione comune: oscurantismo, protezionismo, egoismo. Entrambi amano la propaganda, ammanettano i migranti davanti alle telecamere e strizzano l’occhio a modelli autoritari come quello di Orbán”. Lo afferma Davide Faraone, vicepresidente di Italia viva in un post social.