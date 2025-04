Italia-Usa: Gribaudo (Pd), ‘incontro Meloni-Trump un nulla di fatto’

agenzia

Roma, 18 apr “Ci sono esponenti politici che parlano di grande successo, a me non pare: l’incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump è un nulla di fatto”. Lo ha detto Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd, in diretta a ‘La miniera’, il canale Twitch di Ivan Grieco.

“La presidente del Consiglio è andata e tornata senza risultati concreti né per l’Italia né per l’Europa, ma non ci aspettavamo molto viste le premesse di Trump. Sappiamo bene quel che pensa il presidente degli Stati Uniti dell’Europa e dei capi di Stato che stanno andando a parlargli”, ha spiegato la deputata dem.