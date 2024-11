agenzia

Roma, 12 nov. E’ in corso a Palazzo Chigi l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governatore della Florida Ron DeSantis, impegnato in questi giorni in una “missione commerciale” in Italia, come spiegato dallo stesso DeSantis su X.

