Italia-Usa: Monti, ‘un bel successo politico di Meloni a Washington’

agenzia

Roma, 20 apr La visita di Giorgia Meloni a Washington è stata “un bel successo politico, per lei e per l’Italia”. Lo dice al ‘Giornale’ Mario Monti, che spiega: “Avevo io stesso auspicato che la premier non trattasse con Trump la questione spinosa dei dazi, di competenza della Commissione europea; ma che, avvalendosi della simpatia politica e personale tra loro, spiegasse al presidente che l’Ue non è nata contro gli Stati Uniti bensì con il loro favore e che con loro è stata decisiva nella liberazione dei Paesi sottoposti all’impero sovietico; che per i dazi e altri temi è con la Ue che l’Amministrazione Trump dovrà trattare ma che il governo italiano, membro leale della Ue e amico degli Stati Uniti, faciliterà le trattative”.