Italia-Usa: Renzi, ‘ieri tra Trump e Meloni è finita zero a zero’

agenzia

Roma, 18 apr. “Di fatto è stato un viaggio di ordinaria amministrazione. C’è un po’ di provincialismo nel raccontarlo, sembrava che dovesse essere una svolta. Se volete una sintesi calcistica, vi dico che ieri è finita 0-0, non abbiamo preso goal ed è un bene per chi tifa per l’Italia, ma non abbiamo fatto goal”. Lo dice Matteo Renzi a Tagadà su La7.

Quanto alla promessa del presidente Usa di una visita a Roma, il leader Iv osserva: “E’ evidente che il presidente Usa verrà a Roma, è normale. E’ normale amministrazione. La domanda è: Trump che viene a fare? Sbandierare come un trionfo il fatto che Trump venga a Roma… Se la nostra presidente del Consiglio riesce nell’impresa di convincere Donald Trump a eliminare i dazi, sono entusiasta. Se ci riesce io faccio 92 minuti di applausi. Ma magari fosse capace di portare a casa il risultato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA