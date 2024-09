Italia-Usa: Tajani apre a NY ‘sport e made in Italy’, ‘è strumento crescita’

agenzia

New York, 22 set. Nel quadro delle celebrazioni della Giornata dello sport italiano nel mondo, oggi il vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha aperto l’evento ‘Sport Made in Italy: strumento di crescita’ presso il Consolato Generale d’Italia a New York, alla presenza anche della presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

“Lo sport è centrale nell’azione del governo ed è un tassello fondamentale della diplomazia della crescita – ha detto Tajani evidenziando come negli Stati Uniti l’iniziativa miri anche ad attrarre investimenti americani nel comparto sportivo italiano -. La Giornata dello sport italiano nel mondo, che ho inaugurato la settimana scorsa, consente di raccontare le eccellenze, i distretti e le industrie italiane di settore, valorizzando al contempo lo sport come strumento di integrazione e coesione delle comunità italiane all’estero”.