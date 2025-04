Italia-Usa: Tajani, ‘missione Meloni importante, nostra credibilità in crescita’

agenzia

Roma, 16 apr. “Sarà un incontro importante, come tutti gli incontri quando si affrontano questioni delicate: sono sempre incontri non semplici, ma credo che la credibilità dell’Italia in questo momento sia in crescita. Gli Stati Uniti si rendono conto dell’importanza del nostro Paese, del ruolo che può svolgere all’interno dell’Unione Europea, anche per facilitare il dialogo tra Unione e Stati Uniti, quindi credo che il Presidente del Consiglio saprà far valere gli interessi dell’Italia e avremo un dialogo positivo e costruttivo”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando del prossimo viaggio a Washington della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Il nostro obiettivo è quello di evitare guerre commerciali, vedremo quali saranno i risultati che si potranno raggiungere – ha aggiunto Tajani – fermo restando che la trattativa la fa una Commissione Europea. Noi non cambiamo alleato secondo le vicende del momento, il nostro interlocutore principale sono gli Stati Uniti. Siamo europei, siamo l’altra faccia della medaglia dell’Occidente, non cambiamo atteggiamento nei confronti della Cina, è un interlocutore anche se non siamo più nella via della Cina”.