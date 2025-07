Italiana NewPrinces compra Carrefour Italia per 1 miliardo

agenzia

Fatturato azienda italiana passa da 750 milioni a 6,9 miliardi

MILANO, 24 LUG – L’italiana NewPrinces (ex Newlat) ha sottoscritto con Carrefour un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale di Carrefour Italia sulla base di una enterprise value pari a circa 1 miliardo. In un solo anno l’azienda passa così da 750 milioni a 6,9 miliardi di fatturato, diventando il secondo gruppo Italiano nel food per fatturato e il primo operatore food in termini occupazionali con 13.000 operatori diretti in Italia e più di 18.000 nel mondo, oltre a ulteriori 11.000 persone coinvolte nelle attività accessorie fornite da aziende esterne.

