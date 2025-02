Italiani usano 6 piattaforme online al mese, cresce TikTok

agenzia

Studio, intrattenimento e informazione guidano l'uso dei social

ROMA, 27 FEB – In Italia il 90% della popolazione è connesso a Internet con un tempo medio online di quasi 6 ore al giorno. Gli utenti usano sei piattaforme al mese, TikTok si conferma quella su cui gli italiani trascorrono più tempo: quasi 30 ore al mese. Seguono YouTube con 17 ore e Instagram con 15 ore. Sono i principali contenuti del report annuale Digital 2025 di We Are Social. Nel nostro paese gli utenti attivi sulle piattaforme sono ora 42 milioni, il 71% della popolazione. L’accesso ai social è per riempire il tempo libero (46%), tenersi informati (47%), restare in contatto con amici e familiari (43%), opzione in calo rispetto all’anno precedente. L’ecosistema Meta si conferma predominante: WhatsApp è usata dal 90% degli italiani ogni mese, seguita da Facebook (75%, in leggera diminuzione), Instagram (75%, stabile) e Messenger (48%, in calo). TikTok, invece, cresce più di tutti con un +3% rispetto alla rilevazione precedente, raggiungendo il 44% di utilizzo mensile. Il consumo di contenuti video continua a dominare, con i video musicali (43%) come categoria preferita; i podcast continuano a guadagnare pubblico: il 18% delle persone li ascolta settimanalmente. Il 45% delle persone effettua acquisti online settimanalmente, con un aumento della spesa totale. Per una persona su 3 i social sono uno dei canali principali per trovare informazioni sui marchi. La spesa per la pubblicità digitale è in crescita del 10%, rappresentando ora il 57% del totale degli investimenti pubblicitari. Riguardo la situazione mondiale, secondo il rapporto il numero di profili attivi sui social è cresciuto del 4%, raggiungendo il 64% della popolazione mondiale con un aumento di 206 milioni di utenti nell’ultimo anno. Il tempo medio trascorso è di 2 ore e 21 minuti al giorno, con Facebook ancora al primo posto per numero di utenti, seguito da YouTube, Instagram (che supera WhatsApp) e TikTok. Il 68% della popolazione globale è ora online, con un incremento del 2,5% (136 milioni di persone in più rispetto allo scorso anno).

