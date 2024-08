Ius soli: Toccalini (Lega), ‘Sylla ed Egonu dimostrano che non serve’

agenzia

Roma, 13 ago. “È l’integrazione che deve portare la cittadinanza, non il contrario. Queste Olimpiadi hanno dimostrato che lo ius soli non serve. Paola Egonu e Myriam Sylla hanno ottenuto la cittadinanza rispettivamente a 15 e 16 anni. Oggi la legge prevede questo e in Europa non c’è un Paese che applichi lo ius soli come lo intende la sinistra”. Lo ha affermato il deputato della Lega Luca Toccalini, intervenendo ad ‘Agorà Estate’ su Raitre.

