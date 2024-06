Iv: Borghi, ‘congresso annunciato da Renzi cosa buona e giusta’

agenzia

Roma, 12 giu. “Riflettiamo politicamente, senza farci prendere dall’enfasi o da riflessi condizionati. Matteo Renzi ha annunciato, come Presidente del partito, il congresso. E’ una cosa seria e giusta. Perchè una comunità che vuole costruire il futuro, riflette e ragiona insieme. Sarà in quella sede che elaboreremo una risposta, una strategia e una prospettiva”. Lo scrive il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, in un lungo post sui social dedicato all’analisi delle elezioni europee.

“Che esiste nella società (la banale somma dei voti tra noi e Azione di domenica avrebbe fatto superare alla lista l’Alleanza Verdi Sinistra che viene celebrata come il successo più epocale della sinistra mondiale dopo la presa del Palazzo d’Inverno…), e che chiede una proposta politica che sia all’altezza delle sfide, dei bisogni, e delle prospettive”.