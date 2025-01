Iv: Boschi, ‘da FdI gogna social sessista’

agenzia

Roma, 17 gen “Ecco, questo è quello che piace fare a Fratelli d’Italia: sottoporre una donna alla gogna dei più beceri commenti. E tutto questo perché ho detto una cosa molto semplice, peraltro citando Madeleine Allbright, che rivendico: ‘All’inferno c’è un posto speciale per le donne che non aiutano le donne'”. Così in un video pubblicato su Instagram la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi commenta le offese e gli insulti social verso di lei.