Roma, 18 nov. Domani, martedì 19 novembre, alle ore 11 presso la sala Nassiriya del Senato Matteo Renzi terrà una conferenza stampa per commentare l’esito delle elezioni regionali. Con l’occasione, presenterà e invierà in diretta l’enews numero 1000, completamente rinnovata. Si legge in una nota di Iv.

