Iv: Marattin, ‘altri parlamentari via? Intanto centinaia dirigenti territoriali’

Roma, 9 set. “Ovviamente ho informato Renzi, con cui c’è stata una discussione bellissima. Altri colleghi parlamentari lasceranno Iv? Chiedete a loro. So che tra qui e i prossimi giorni centinaia di dirigenti territoriali lasceranno Iv. Alcuni giù usciti, come l’unico sindaco di Iv in Emilia Romagna”. Così Luigi Marattin in una conferenza stampa alla Camera in cui ha annunciato il suo addio ad Italia viva.

