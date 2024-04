Iv: Paita, ‘Calenda rinunci a immunità su denuncia Cesaro’

agenzia

Roma, 26 mar. “Gli attacchi quotidiani di Calenda a Matteo Renzi e a dirigenti di Italia Viva tradiscono l’aggressività di chi non ha idee e il nervosismo di chi ha più veti che voti. Quanto agli attacchi personali, sarebbe utile che Calenda accettasse di rinunciare all’immunità parlamentare e si presentasse in tribunale per rispondere alla denuncia fattagli da Armando Cesaro. Calenda non ha nulla di liberale e non ha nulla di garantista. Italia Viva non scenderà mai sugli attacchi personali come ogni giorno da mesi fa Carlo Calenda”. Lo afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA