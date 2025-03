Iv: Renzi, ‘bene accoglienza L’Influencer, domani da Vespa, altri come Porro ritirato invito’

agenzia

Roma, 24 mar. “Sono davvero felice per l’accoglienza de ‘L’Influencer’. E non solo per le oltre 500 persone di ieri sera al Teatro Puccini nella mia Firenze. Ma per il clima in generale, bellissimo: Bologna, Parma, Spezia, Genova, Torino, Biella (dove abbiamo lasciato un fiore in un luogo simbolico)”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “Mi piacciono soprattutto i commenti di chi ha finito la lettura. In diversi mi avete scritto che avete più o meno la stessa sensazione che vi ha colpito dopo l’ultima pagina de ‘Il Mostro’: ma davvero? Ma è tutto vero? Ebbene sì, è tutto vero, provato, certificato, documentato”.

“Sto cercando di organizzare più presentazioni possibili nelle librerie: mi hanno spiegato che da quando il genio di Sangiuliano ha deciso di smantellare la 18App abbiamo avuto un crollo di ingressi nelle librerie. Ed è un vero peccato: un cittadino che non legge è un cittadino meno libero. Per questo cercheremo di portare in alto i valori della cultura contro l’ignoranza e la paura. Stasera saremo a Pompei alle 19:00. E ho nella mente le immagini delle cose straordinarie fatte per rilanciare gli scavi archeologici durante il nostro Governo. Ma anche le tante sfide che dobbiamo vincere in Campania da qui alle Regionali e poi alle Politiche. Ne ho parlato anche in questa intervista con Il Mattino. Dobbiamo ancora prenotare le prossime tappe del Tour. Per il momento abbiamo confermato: con Aldo Cazzullo a Roma il 31 marzo, alle 18:00, a brevissimo comunicheremo dove. Con Antonio Caprarica a Brescia (Castenedololo) il 4 aprile, alle 20:45. Un bel giro in Veneto il 5 aprile tra sindaci e giornalisti”.