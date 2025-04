Iv: Renzi, ‘De Gasperi su tessera 2025, un centro che guarda a sinistra lo slogan’

agenzia

Roma, 8 apr “Stiamo per lanciare anche il nuovo tesseramento 2025 per Italia Viva. La tessera avrà stampato il volto di Alcide De Gasperi e la frase per “un centro che guarda a sinistra”. E De Gasperi, non sfugge, era un vero patriota europeo. Altro che i burocrati di oggi… presenteremo nei prossimi giorni la campagna di tesseramento con Enrico Borghi e Davide Faraone”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

