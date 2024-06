Iv: Renzi entra a far parte del Tony Blair Institute for Global Change

agenzia

Roma, 26 giu. “Sono onorato di unirmi alla TBI. Tony Blair è stata fonte di ispirazione per me negli anni del Governo e sono lieto di poter lavorare perché i leader di oggi e domani abbiano lo stesso esempio visionario e riformista”. Così Matteo Renzi commenta il suo ingresso nel Tony Blair Institute (TBI) come Consigliere Strategico.

“TBI è lieta di annunciare che Matteo Renzi, ex Primo Ministro italiano e già segretario del Partito Democratico (PD), entrerà a far parte del Tony Blair Institute (TBI) come Consigliere Strategico. Lavorando con i colleghi e i team di tutti i Paesi del portfolio TBI, Renzi -si legge in una nota dell’Istituto- supporterà il nostro lavoro ai massimi livelli, consigliando i leader politici sui loro programmi di riforma. Renzi, il più giovane Primo Ministro italiano di sempre, ha una storia di successi che vanno dall’adozione precoce e completa della tecnologia digitale all’introduzione di radicali riforme nei servizi pubblici”.