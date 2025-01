Iv: Renzi querela Porro, sua ricostruzione falsa e diffamatoria

agenzia

Roma, 17 gen. Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di agire in giudizio contro il dottor Nicola Porro, per le frasi contenute nella sua Zuppa di Porro. Renzi, che non ha mai avuto un Patek a differenza di quanto detto da Porro, non ha fatto alcuna interrogazione parlamentare sui regali di compleanno di Giorgia Meloni. La ricostruzione di Porro è falsa e gravemente diffamatoria. Si legge in una nota di Iv.

