Iv: Renzi, ‘su mio cognato nemmeno un tweet, volevano distruggermi’

agenzia

Roma, 20 giu “Ieri non c’è stato un comunicato stampa di Fratelli d’Italia, nè dei novelli garantisti di sinistra, nè dei vecchi giustizialisti di destra, non c’è stato un post/tweet di chi mi ha attaccato allora, non c’è stata una telefonata di scuse nemmeno in privato. Volevano distruggermi la reputazione e l’immagine. E ne hanno combinate tante, troppe”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews sull’assoluzione del cognato.