Iv: Richetti a Renzi, ‘intese? Le costruisci solo per farti eleggere’**

agenzia

Roma, 11 giu. La verità, Matteo. Hai ragione, per una volta qualcuno si deve prendere la responsabilità di dirla. E’ ingiusto dividere le responsabilità della rottura in maniera indistinta. I gruppi si sono rotti, in entrambi i rami del Parlamento, per iniziativa di Italia Viva. Con lettere inviate a La Russa e Fontana senza nemmeno metterci in copia. La verità Matteo”. Così Matteo Richetti replica a Matteo Renzi sui social.

“La serialità di costruire intese elettorali sempre con uno scopo: te stesso e la tua elezione. Al parlamento italiano con noi, al parlamento europeo con Più Europa. Cambia il soggetto ma lo scopo è sempre lo stesso. E il minuto dopo non esiste più nulla. Il progetto, il sogno, il volare alto: questo è ciò che si scomoda in campagna elettorale. Ottenuto il risultato, nessuna disponibilità vera, reale”.