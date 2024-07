Ivass, a maggio costo polizze Rc Auto sale del 6% a 400 euro

agenzia

Ad aprile la crescita è stata del 7,9%

ROMA, 04 LUG – Salgono i prezzi delle polizze Rc Auto sottoscritte a maggio. Secondo la rilevazione dell’Ivass il prezzo medio è di 400 euro, in aumento su base annua del +6,8% in termini nominali e del +6% in termini reali. In aprile la crescita nominale annua era stata pari a +7,9%; · Per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima, l’incremento di prezzo è dell’11%

