Ivass, accelera crescita dei costi dell’Rc Auto a luglio

agenzia

Prezzo medio sale a 416 euro

ROMA, 29 AGO – Accelera la crescita dei prezzi dell’Rc auto a luglio. Secondo la consueta indagine ‘Iper’ stilata dall’Ivass, il prezzo medio a luglio è stato di 416 euro, in aumento su base annua del 7,4% in termini nominali (+6,1% in termini reali), e “in accelerazione rispetto all’incremento annuo registrato a giugno (+6,2% in termini nominali, +5,4% in termini reali)”. E si allarga ulteriormente il divario Nord-Sud: “il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 270 euro, in aumento del 7,8% su base annua e in riduzione del 43,4% rispetto allo stesso mese del 2014”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA