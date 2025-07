Ivass, nel primo trimestre prezzo medio Rc auto 410 euro

agenzia

In calo su dicembre, +4,1% su anno

ROMA, 24 LUG – Nel primo trimestre del 2025 il prezzo medio della garanzia R.c. auto `e stato di 410 euro, in diminuzione rispetto a dicembre 2024 (419 euro) e stabile rispetto ai primi mesi del 2025 (408 euro a gennaio e 411 euro a febbraio). Lo rileva l’Ivass che nel Bollettino sottolinea che su base annua il premio medio `e cresciuto del 4,1% in termini nominali mentre in termini reali, tenendo conto dell’inflazione, l’aumento `e del 2,2% . La crescita `e più contenuta rispetto al +6,6% registrato nel quarto trimestre del 2024. Il premio medio nell’ultimo periodo `e più alto rispetto al periodo pre-pandemico (406 euro nel 2019) e più basso del 17,3% rispetto al primo trimestre del 2014.

