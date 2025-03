++ Ivass, premi Rc auto +12,6% rispetto a inizio 2021 ++

agenzia

Dati al luglio 2024, aumento inferiore alla media europea

ROMA, 10 MAR – In Italia i prezzi dei premi per le assicurazioni Rc auto sono aumentati in media del 12,6% tra gennaio 2021 e luglio 2024. Lo si legge in un Quaderno Ivass nel quale si sottolinea che il dato è legato all’impennata dell’inflazione e che nel periodo 2014-2021 il premio medio della garanzia Rc auto si è ridotto del 25,3% in termini nominali e del 29,7% in termini reali. Nel 2023 e 2024 gli incrementi sono stati rispettivamente del 6,1% e del 5% in termini nominali. Ivass sottolinea che l’aumento in Italia è inferiore a quello medio segnalato nell’Ue a 27 l(+19,6% tra gennaio 2022 e luglio 2024) .

