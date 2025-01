Ivo Bentivoglio presenta “Le storie di Fosco”

agenzia

– Milano, 10 Gennaio 2025. Ivo Bentivoglio, pseudonimo scelto per affrontare con libertà e schiettezza temi delicati, è l’autore del nuovo romanzo Le storie di Fosco, pubblicato dalla casa editrice AltroMondo Editore nel giugno 2023. Questo libro narra le vicende di Fosco Brando, un giovane della borghesia torinese che affronta il dramma della guerra e il risveglio di una potente energia erotica, destinata a influenzare profondamente la sua esistenza. Bentivoglio, attraverso Fosco, crea un alter ego capace di esplorare una realtà più libera e spregiudicata rispetto a quanto è accaduto nella sua vita.

Le storie di Fosco non è un’autobiografia, bensì un’opera narrativa che indaga la crescita personale ed erotica di un giovane negli anni ’30. In quell’epoca, il sesso era un tabù, e persino tra coetanei era difficile affrontare l’argomento con apertura. Le convenzioni religiose e sociali imponevano codici di comportamento rigidi, lasciando poco spazio a esplorazioni intime genuine. Solo durante l’età universitaria, i giovani potevano vivere relazioni più libere, ma sempre in contrasto con le aspettative della famiglia e della società. Fosco rappresenta una figura che sfida queste restrizioni, costruendo un percorso etico personale e indipendente, seppure in un contesto che considerava tale libertà ancora libertina e spesso criticabile.

Torino, città in cui si sviluppa la storia di Fosco, diventa quasi un personaggio del romanzo. La città è descritta con una doppia anima: razionale e misteriosa. La parte razionale si manifesta nell’ordine urbanistico, nei portici, nelle piazze e nei parchi come il Valentino, luoghi perfetti per incontri e relazioni. Al contempo, la Torino esoterica, legata alla Sindone, alla magia e alla Mole Antonelliana, aggiunge un elemento simbolico e affascinante alla narrazione. Fosco sfrutta entrambe le anime della città per costruire il suo percorso di crescita personale e affettiva.

La sessualità è un tema centrale del libro, ma non si limita a una ricerca carnale. Per Fosco, la comunione dei corpi diventa un modo per creare legami profondi dello spirito. L’amore carnale è una fonte di connessione autentica, al di là delle convenzioni e dei limiti imposti dalle credenze religiose o dalle norme sociali. Tuttavia, Bentivoglio riflette anche sul ruolo della famiglia e della monogamia come pilastri storici della società. Questi modelli hanno garantito ordine e stabilità, ma hanno spesso soffocato gli spiriti liberi desiderosi di esplorare la propria identità e le proprie verità.

Il personaggio di Fosco risulta provocatorio, vivendo le sue passioni senza remore anche in pubblico. Questa rappresentazione potrebbe risultare divisiva per il pubblico contemporaneo. Bentivoglio sottolinea come la società attuale sia ancora frammentata, con ampie aree influenzate dai dettami religiosi che limitano la libertà di pensiero e scelta. Fosco incarna un ideale di libertà personale, un diritto universale che non dovrebbe essere ridotto a semplicistiche polarizzazioni tra sessuofobia e permissivismo incontrollato.

Nonostante l’iconoclastia del personaggio, Fosco conserva tratti autobiografici. Molti luoghi e situazioni descritti nel libro sono stati frequentati e vissuti dall’autore, sebbene l’aneddotica amorosa sia spesso frutto di immaginazione. Alcuni personaggi, specialmente quelli femminili, sono una fusione di tratti caratteriali di persone reali conosciute dall’autore, mentre altri sono pura invenzione. Fosco è per Bentivoglio una sorta di falsobordone psicologico, un profilo attraverso cui rivivere e rielaborare esperienze personali, come la giovinezza e i primi turbamenti amorosi.

Le storie di Fosco è un romanzo che sfida i tabù, consigliato a lettori di ogni generazione. Gli anziani potrebbero ritrovarsi nei temi trattati, mentre i giovani potrebbero usarlo come spunto per riflettere su una società in cui valori e costrizioni sembrano ancora stringere molte persone. Il libro è rivolto a chi si sente imprigionato da valori non condivisi e cerca un’autonomia morale e esistenziale.

Con questo romanzo, Ivo Bentivoglio esplora le contraddizioni della morale e delle convenzioni sociali, restituendoci un personaggio complesso e sfaccettato. Fosco ci invita a riflettere su cosa significhi vivere autenticamente, superando i limiti imposti dalla società e dalle proprie paure.

