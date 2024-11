Jake Paul si aggiudica ai punti match-show con Mike Tyson

agenzia

Decisione unanime dei giudici a favore del pugile-youtuber

ROMA, 16 NOV – Jake Paul si è aggiudicato ai punti l’attesissimo incontro-show contro Mike Tyson, tornato sul ring a 58 anni. Il giovane 27enne, che è anche attore e youtuber, ha conquistato il match su decisione unanime dei tre giudici. Al termine dell’incontro, durato 8 riprese, il giovane pugile ha reso omaggio a Iron Mike accennando un piccolo inchino verso l’ex campione del mondo a pochi secondi dalla campana finale. Tyson ha combattuto l’incontro con un tutore al ginocchio destro di fronte alle oltre 72 mila persone che hanno affollato lo stadio Dallas Cowboys, in Texas. Tra loro anche numerosissimi personaggi dello spettacolo, del cinema e dello show-business mondiale. Alla fine del match, preceduto nei giorni scorsi dai continui battibecchi, i due si sono lasciati andare ad un breve abbraccio. “Tyson è una leggenda, è stato un onore – ha detto Paul -. Non sarei qui oggi senza di lui. È uno dei più grandi mai esistiti”. “Sono felice – le parole di Tyson al termine dell’incontro -. Non dovevo dimostrare niente a nessuno, ma solo a me stesso”.

