Jeep Avenger domina ancora il mercato SUV italiano

TORINO (ITALPRESS) – Secondo l’elaborazione di Dataforce, il mese di luglio conferma risultati particolarmente positivi per il brand Jeep, che si attesta a una quota di mercato superiore al 4,3%, saldamente nella top ten del ranking assoluto del mercato italiano. Uno degli elementi chiave di questo risultato é il successo commerciale di Avenger, la cui continuitá non banalizza il primato, ma anzi ne sottolinea la straordinarietá e la proverbiale capacitá del brand di superare i limiti e raggiungere destinazioni apparentemente inaccessibili. Oggi Avenger si conferma SUV piú venduto d’Italia considerando i primi sette mesi dell’anno, come giá nel full year 2024, nonchê B-SUV 100% elettrico piú venduto, come nel 2023. Nel dettaglio, tra gennaio e luglio, il SUV compatto disegnato a Torino, é il B-SUV piú venduto d’Italia con una quota del 10,8%; il SUV piú venduto in assoluto con una quota del 5,6%; il B-SUV 100% elettrico leader con una quota vicina al 20%. Dal lancio a oggi, la gamma di Avenger non ha mai smesso di crescere per soddisfare ogni tipo di esigenza, fedele al principio di “Freedom of Choice”. Avenger é disponibile in diverse motorizzazioni per rispondere alle varie esigenze dei clienti. 100% Elettrico: il primo SUV completamente elettrico di Jeep, che combina emissioni zero con prestazioni dinamiche e un’esperienza di guida silenziosa e confortevole. Motore Benzina 1.2 da 100 CV: con cambio manuale, questa versione offre un’eccellente efficienza nei consumi e una guida reattiva e piacevole. Versione e-Hybrid: dotata dell’innovativo motore ibrido a 48 Volt e cambio automatico, questa variante garantisce una maggiore efficienza energetica e una riduzione delle emissioni, oltre a dotazioni da categoria superiore. 4xe che ha dimostrato di sapersi destreggiare con agilitá in contesti urbani e di possedere, al tempo stesso, autentiche capacitá fuoristradistiche. Equipaggiata con un sofisticato sistema ibrido a 48V che abbina un motore turbo a benzina a due unitá elettriche da 21 kW, per una potenza complessiva di 145 CV, questa versione esprime in pieno lo spirito Jeep, unendo efficienza, trazione integrale intelligente e prestazioni su ogni terreno. Avenger 4xe é disponibile in tre allestimenti: Upland, Overland e l’esclusiva North Face Edition, l’allestimento d’esordio in tiratura limitata a 4.806 unitá, un numero ben preciso, pari all’altezza del Monte Bianco. Combina materiali resistenti, tecnologie avanzate ed elementi di design unici come le finiture Summit Gold e i motivi topografici, a testimonianza dell’impegno verso l’esplorazione e la bellezza del paesaggio naturale. Jeep Avenger 4xe The North Face Edition é un veicolo altamente esclusivo che riflette l’eccellenza di entrambi i marchi. Ottimi risultati anche per un altro modello simbolo del brand: Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid, SUV prodotto nello stabilimento di Melfi, si posiziona al secondo posto tra le ibride plug-in piú vendute in Italia sia nel mese di luglio sia nel periodo gennaio – luglio, con una quota del 24%, confermando la sua rilevanza all’interno dell’offerta Jeep. Jeep Renegade e Jeep Compass sono i SUV Made in Italy che dal loro lancio hanno contribuito al successo globale del brand, soprattutto in Europa, con risultati di altissimo rilievo. Questi due modelli continuano a contribuire fortemente ai risultati commerciali, dopo aver conquistato centinaia di migliaia di nuovi “Jeeper” nel corso degli anni. Oggi la gamma di Renegade e Compass offre l’edizione speciale North Star, che si distingue per stile e raffinatezza, in grado di offrire un’estetica piú elegante e dotazioni che vanno oltre gli allestimenti standard. Combina sapientemente elementi di alta gamma e altri piú funzionali, divenendo una scelta convincente per chi ricerca il giusto compromesso tra razionalitá e un’estetica premium. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 05-Ago-25 13:28

