Jeep Avenger è il suv più venduto d’Italia

agenzia

Per il brand quota di mercato al 4,3%

TORINO, 01 LUG – Secondo l’elaborazione di Dataforce, il primo semestre del 2025 si chiude con risultati estremamente positivi per il brand Jeep, grazie alle prestazioni di Avenger, in particolar modo, e di Renegade, che valgono per Jeep una quota di mercato superiore al 4,3% e il decimo posto nel ranking assoluto del mercato italiano. Nel periodo compreso tra gennaio e giugno, infatti, il suv compatto disegnato a Torino, è il B-Suv più venduto d’Italia con una quota del 10,9%; il suv più venduto in assoluto con una quota superiore al 5,6%; il B-Suv 100% elettrico leader con una quota del 21,4%. Rilevante anche la performance di Renegade 4xe plug-in hybrid: il suv Jeep prodotto a Melfi è infatti al secondo posto, nel singolo mese di giugno e nel semestre, tra le proposte ibride plug-in.

