Jeep Avenger resta il SUV piú venduto

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Secondo l’elaborazione di Dataforce, il mese di agosto conferma risultati particolarmente positivi per il brand Jeep, che si attesta a una quota di mercato del 4,3%, saldamente nella top ten del ranking assoluto del mercato italiano. Uno degli elementi chiave di questo risultato é il successo commerciale di Avenger: non un episodico exploit, ma una salda leadership che sottolinea il successo di questo modello disegnato a Torino su misure per il mercato europeo. Questo primato sottolinea la proverbiale capacitá del brand di superare i limiti e raggiungere destinazioni apparentemente inaccessibili. Oggi Avenger si conferma SUV piú venduto d’Italia, sia ad agosto, sia considerando i primi otto mesi dell’anno, come giá nel full year 2024, nonchê B-SUV 100% elettrico piú venduto, come nel 2023. Non solo: é anche il B-SUV piú venduto ed é il terzo modello piú venduto in assoluto, considerando ogni segmento e ogni propulsione. Nel dettaglio, tra gennaio e agosto, Avenger é il B-SUV piú venduto d’Italia con una quota del 10,8%; il SUV piú venduto in assoluto con una quota del 5,6%; il B-SUV 100% elettrico leader con una quota superiore al 19%. Dal lancio a oggi, la gamma di Avenger non ha mai smesso di crescere per soddisfare ogni tipo di esigenza, fedele al principio di “Freedom of Choice”. Avenger é disponibile in diverse motorizzazioni per rispondere alle varie esigenze dei clienti: 100% Elettrico: il primo SUV completamente elettrico di Jeep, che combina emissioni zero con prestazioni dinamiche e un’esperienza di guida silenziosa e confortevole. Motore Benzina 1.2 da 100 CV: con cambio manuale, questa versione offre un’eccellente efficienza nei consumi e una guida reattiva e piacevole. Versione e-Hybrid: dotata dell’innovativo motore ibrido a 48 Volt e cambio automatico, questa variante garantisce una maggiore efficienza energetica e una riduzione delle emissioni, oltre a dotazioni da categoria superiore. 4xe: ha dimostrato di sapersi destreggiare con agilitá in contesti urbani e di possedere, al tempo stesso, autentiche capacitá fuoristradistiche. Equipaggiata con un sofisticato sistema ibrido a 48V che abbina un motore turbo a benzina a due unitá elettriche da 21 kW, per una potenza complessiva di 145 CV, questa versione esprime in pieno lo spirito Jeep, unendo efficienza, trazione integrale intelligente e prestazioni su ogni terreno. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 01-Set-25 18:58

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA