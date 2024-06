agenzia

Moglie del presidente interviene ad un evento di raccolta fondi

WASHINGTON, 29 GIU – “Joe non è solo la persona giusta per questo lavoro, ma è l’unica persona per questo lavoro”: lo ha detto la first lady Jill Biden durante un evento di raccolta fondi a New York. Parole che tranciano di netto ogni ipotesi di abbandono della corsa alla Casa Bianca e di candidati alternativi.

