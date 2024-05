agenzia

Roma, 6 mag. “A ma pare che noi dobbiamo stare alle grandi battaglie che stiamo facendo in Parlamento. Poi su quel referendum c’è chi vuole firmare e chi no. Io non sono preoccupato, il Pd è una grande forza politica che vuole rappresentare al meglio il mondo del lavoro”. Così Stefano Bonaccini a Sky Tg24.

