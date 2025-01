Jobs Act: Borghi, ‘spiegheremo perché è sbagliato cancellarlo’

agenzia

Roma, 20 gen. “Il Jobs Act è una legge che ha creato oltre un milione di posti di lavoro, più della metà a tempo indeterminato, e che ha introdotto tutele fondamentali come l’eliminazione delle dimissioni in bianco. La decisione della Corte Costituzionale che dà il via al referendum relativo al Jobs Act ci trova quindi pronti: spiegheremo ai cittadini quanto sarebbe sbagliato cancellare queste conquiste che creano posti di lavoro, sviluppo e tutele”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.