Jobs Act: Renzi, ‘colpito da amici riformisti dem, Pd non è più quello di prima’**

Roma, 6 mag. “Mi colpiscono i miei amici riformisti del Pd cui la segreteria ha detto: o votate sì o non avete spazio nelle liste alle prossime elezioni. Il fatto che il Pd abbia detto di votare sì è la prova certificata che il Pd non è più quello di prima. E a me va benissimo che sia così: siamo venuti via dal Pd perché non sentivamo più quella come casa nostra. Il Pd è cambiato. Bene. Per vincere il Pd ha bisogno anche dei riformisti di centrosinistra. Se non c’è una componente di riformisti le prossime elezioni le vince la Meloni. Allora la cosa è semplice: noi siamo diversi dal Pd”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

