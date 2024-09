Jobs Act: Renzi, ‘dal 1°ottobre partono comitati per No a referendum’

agenzia

Roma, 28 set. “Abbiamo registrato il sito sul referendum Jobs Act e dal primo di ottobre partiranno i comitati per il No al referendum sul Jobs Act. Poi conteremo i voti e le differenze con quelli agli altri referendum. Su questo li mettiamo in fuorigioco. Perchè la destra ha votato contro il Jobs Act ma nel Pd il 90% ha votato a favore. Io ho grande rispetto per Schlein perchè lei sul Jobs Act è uscita dal Pd ma tutti quelli che erano in parlamento, al governo, sul territorio che fanno?”. Così Matteo Renzi all’assemblea di Iv.